Mafia foggiana e Sacra corona unita insieme per truffare le banche estere. Quell’incontro al mare svelato dal pentito

Gli inquirenti chiesero a Romano del foggiano Rocco Dedda, uomo dei Sinesi ucciso nel 2016, omicidio per il quale è sotto processo proprio Albanese. “Dedda? Io mi ricordo che fecero un incontro a casa al mare, perché io mi trovai ai domiciliari, e misi anche i miei affiliati, essendo che fece l’alleanza con me, e andarono tutti armati, andarono, a questo incontro qua, però si presentò, se non ricordo male, la moglie di Roberto era, la mamma di Francesco su questo… E c’erano quattro, cinque persone che arrivarono con due Range Rover, arrivarono. Se non mi sbaglio… Era il 2014, dovevano fare l’incontro, e mi chiesero a me i kalashnikov. Praticamente questo incontro qua, i foggiani, la famiglia Sinesi, avevano questo incontro in una villa a mare, a Brindisi e si parlava di una quota di 100mila euro, che poi questi soldi qua dovevano rientrare e dovevano fare… dovevano dare la parte mia, perché era una cosa che si gestiva tutto Centonze riguardante Foggia. Centonze faceva riferimento a me su quello che, comunque sia, si svolgeva su Brindisi. Essendo che Centonze era anche collegato con la famiglia di Foggia. Con la famiglia Sinesi forse era successo un disguido tra di loro, non ricordo, comunque Centonze disse a me: ‘È meglio prepararci e andare armati, in caso magari stanno venendo con chissà quali intenzioni’. E ricordo che io mandai un poco di miei affiliati insieme agli affiliati di Centonze e di altri clan…”.

Romano avrebbe fornito armi in caso servissero durante l’incontro, parlando inoltre di una questione di soldi tra brindisini e foggiani: “Mi chiesero i kalashnikov, mi chiesero a me, perché volevano le armi grandi. Ed io gli… cioè organizzai le armi e le cose, e gli feci fare questo incontro. Comunque sia, poi vennero di nuovo, dice: ‘Andrè, come è? Dobbiamo uscire 100mila euro’, e questi 100mila euro dovevano essere divisi, a me mi toccava la mia parte, 20mila euro, erano divise a cinque persone, diciamo, i cinque alleati che fecero l’alleanza, cinque. Dovevano essere divisi su vari clan, che facevano riferimento a me. Diciamo, Centonze aveva messo anche i suoi affari dentro la cupola, diciamo, dentro la cassa comune, perché io ero il reggente, e loro erano tutti alleati con me. E automaticamente fecero questo incontro qua con la famiglia di Foggia, che avevano già accordato su questo fatto che Centonze aveva avuto a che fare con la famiglia Sinesi, però erano cose che si sbrigava la famiglia di Centonze con i suoi affiliati. Noi, comunque sia, lo affiancavamo”.

Sulla credibilità di Romano gli inquirenti hanno pochi dubbi, soprattutto quando parla del tentato omicidio di Sinesi: “Anche se appartenente ad organizzazioni criminali radicate nel territorio brindisimo, si è rivelato conoscitore di diverse dinamiche interne della ‘società foggiana’ – si legge nell’ordinanza -, avendo trascorso diversi periodi di detenzione con esponenti della criminalità di Foggia, tra cui Mario Lanza ed Emiliano Francavilla (entrambi del gruppo Sinesi-Francavilla, ndr). Si ritiene, dunque, che tutti e tre i collaboratori di giustizia (oltre a Romano ci sono anche Carlo Verderosa e Pietro Antonio Nuzzi, ndr) risultano intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili. Deve sottolinearsi anche che tutti e tre i collaboratori hanno reso dichiarazioni tra loro concordanti e ciascuna caratterizzata da diversi riscontri esterni”. (In foto, Sinesi, Centonze e Romano; sullo sfondo, il luogo del tentato omicidio di Sinesi)

Seguici anche su Instagram – Clicca qui