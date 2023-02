Il Foggia ha deciso, squadra a Mario Somma. È lui l’allenatore scelto per guidare i rossoneri verso i playoff

Il Foggia ha deciso. Stando ad indiscrezioni trapelate in queste ore, Mario Somma è il nuovo allenatore dopo le dimissioni a sorpresa di Fabio Gallo. Il tecnico originario di Latina, 59 anni, è pronto a guidare i rossoneri e dirigerà il primo allenamento già nelle prossime ore. L’accordo con il club rossonero di Nicola Canonico sarebbe stato raggiunto nella serata di ieri. In carriera Somma ha girato l’Italia in lungo e in largo allenando numerose squadre, ultima esperienza nel 2020 a Potenza. Somma eredita una squadra al quarto posto in classifica con il chiaro compito di condurre i satanelli quantomeno ai playoff di Serie C. (foto da tuttopotenza)