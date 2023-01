In Puglia l’allarme dell’Ordine dei Medici: “Le carenze di personale sono ormai drammatiche”

“Sta purtroppo accadendo ciò che gli ordini dei Medici pugliesi denunciano da tempo, con i ripetuti allarmi sulla tenuta del servizio sanitario regionale e sul rischio che crolli l’intera struttura. A proposito dello stato di emergenza dei pronto soccorso della Asl di Brindisi, gli Ordini dei medici pugliesi non possono fare a meno di constatare lo stato di degrado del sistema che oltre a penalizzare i cittadini si ripercuote sul personale in servizio, costretto ad assumere carichi di lavoro insostenibili”. È quanto sostengono in una nota congiunta i sei presidenti degli Ordini dei medici pugliesi: Filippo Anelli, presidente dell’Ordine di Bari; Benedetto Delvecchio, presidente dell’Ordine di Barletta Andria Trani; Cosimo Nume, presidente dell’Ordine di Taranto; Pierluigi Nicola De Paolis, presidente dell’Ordine di Foggia; Donato De Giorgi, presidente dell’Ordine di Lecce; Arturo Oliva, presidente dell’Ordine di Brindisi.

“Le carenze di personale sono ormai drammatiche e non limitate ai pronto soccorso né alla sola Asl di Brindisi – scrivono – dato che investono tutto il sistema sanitario regionale. Le prime conseguenze ovviamente si notano nell’emergenza urgenza, ma il problema è generalizzato: abbiamo a che fare con una fragilità strutturale che investe tutto il servizio sanitario e mette a rischio proprio la capacità della sanità pubblica di offrire assistenza ai cittadini”. “Gli errori del sistema di programmazione commessi in passato non possono continuare a penalizzare il personale in servizio. L’unico effetto sarà quello – concludono – di accelerare le dimissioni dei medici attualmente in servizio ed aggravare ulteriormente la crisi del sistema”. (Ansa).