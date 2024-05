La Struttura di Pediatria Universitaria del Policlinico di Foggia, diretta dal Prof. Angelo Campanozzi, ha aderito alla Giornata mondiale dell’Asma promossa e organizzata da Global Initiative for Asthma (GINA), dalla Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI) e “FederAsma e Allergie”.

Durante la giornata del 15 maggio 2024 i Dirigenti Medici della Struttura Complessa di Pediatria Universitaria Dottoresse Anna Calò, Claudia Baiardi ed Enrica Manca hanno eseguito gratuitamente una visita pneumologica e una spirometria ai piccoli pazienti di età compresa tra 6 e 16 anni, presso l’Ambulatorio di Pediatria del Policlinico di Foggia.

La Pediatria Universitaria ha desiderato aderire all’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere nei cittadini la cultura e la sorveglianza delle patologie respiratorie ostruttive dell’infanzia, essendo queste malattie croniche ad andamento recidivante che, se sottodiagnosticate, a lungo termine possono causare un prematuro declino della funzionalità polmonare, inficiando la qualità di vita del bambino e del futuro adulto.

“Riteniamo che la partecipazione del Policlinico di Foggia a questa importante campagna sia di fondamentale importanza per fornire un adeguato supporto e assistenza ai bambini affetti da asma e alle loro famiglie, contribuendo alla sensibilizzazione e alla prevenzione di questa importante patologia pediatrica” – ha dichiarato il Direttore Generale del Policlinico, Dott. Giuseppe Pasqualone, in rappresentanza di tutta la Direzione Strategica.

L’asma bronchiale è una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica e rappresenta la malattia cronica più rilevante proprio per la sua diffusione, interessando circa 1 bambino su 10 nei Paese Occidentali inclusa l’Italia, in cui il 2% di bambini asmatici soffre di asma grave. E’, quindi, fondamentale informare e sensibilizzare le famiglie e i giovani sulla conoscenza di questa patologia per migliorarne il trattamento.

INFO: Ambulatorio di Pneumo – Allergologia pediatrica –

Email: [email protected]