Una delegazione di operatori del 118 che in passato facevano parte di associazioni di volontariato, oggi passati a Sanitaservice, questa mattina ha manifestato davanti all’ingresso dell’Asl Foggia. Sono giunti da diversi comuni del Foggiano per chiedere ai vertici dell’azienda sanitaria i corrispettivi del premio covid.

“L’Asl Foggia sta erogando le somme dei premi covid ai dipendenti di Sanitaservice che all’epoca erano contrattualizzati, mentre a noi ex dipendenti delle associazioni di volontariato ancora niente. Vogliamo chiarimenti a proposito”.

“Ci stanno solo facendo perdere tempo – aggiunge un altro operatore -. Non capiamo il perché, nonostante la Regione Puglia abbia già deliberato queste somme che si trovano nelle casse dell’Asl. Quei soldi ci spettano”. E ancora: “Sono molto dispiaciuto soprattutto per quei colleghi che a causa del covid hanno perso la vita. È soprattutto per loro e le povere famiglie che stiamo protestando”.