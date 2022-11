Centri per l’Impiego di Foggia e provincia: 48 annunci di lavoro sul portale regionale “LavoroXTe”

48 annunci di lavoro per 118 figure professionali è il dato registrato nella sola seconda metà di ottobre e relativo alla ricerca di personale che ha interessato i Centri per l’impiego della provincia di Foggia per conto delle aziende del territorio. Le offerte, consultabili sul sito o sull’app “LavoroxTe Puglia”, sono costantemente aggiornate e monitorate dagli operatori del servizio Incrocio Domanda-Offerta dei Centri per l’impiego.

Il settore secondario si attesta come primo ambito con una maggiore richiesta di personale. In particolare, sono 15 gli annunci di aziende assimilabili all’ambito “Commercio e artigianato”. Segue “Costruzioni e impianti” con 26 posizioni ricercate. L’ambito “Turismo e ristorazione” mantiene un numero alto di ricerca di figure professionali con 10 annunci di lavoro. Rimane stabile la ricerca nel settore “Agricoltura e agroalimentare” e “Sanità, servizi alla persona e pulizia”, rispettivamente con 3 e 2 vacancy. Sono 14, invece, le posizioni aperte per il settore “Amministrativo”. Chiude il report il settore “Industria e trasporti” con, al momento, 2 soli profili richiesti. L’Ufficio Collocamento Mirato di Foggia segnala 2 annunci di lavoro riservati alle categorie lavorative “protette”. Consulta il report completo al seguente link: https://urly.it/3qrpp

Attraverso la pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia” vengono pubblicati post quotidiani di aggiornamento relativi alle ultime offerte di lavoro e alle novità ed eventi organizzati sul territorio (recruiting day, corsi di formazione, giornate informative su tirocini, start up e molto altro).

Per informazioni sull’invio dei curricula, sulle offerte attive e sulla pubblicazione di annunci, i cittadini e le aziende possono rivolgersi direttamente ai Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia).