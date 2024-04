È stato rinviato all’8 e 9 novembre prossimi -per problemi dell’artista- l’appuntamento al Teatro Giordano di Foggia (inizio ore 21) con l’energia travolgente di “Nino Frassica & Los Plaggers Band Show Tour 2000 – 3000” previsto per il 3 e 4 maggio per la stagione teatrale del Comune di Foggia organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. I biglietti già in possesso degli spettatori saranno validi per le nuove date.

Come ottenere il rimborso: Per i biglietti acquistati online su vivaticket.com il rimborso potrà essere richiesto entro il 31 maggio dall’acquirente dei biglietti, dopo aver effettuato l’accesso sul sito con le proprie credenziali.

Per i biglietti acquistati nei punti vendita Vivaticket occorre registrarsi sul sito Vivaticket.com (se non ancora registrato) e procedere alla compilazione del modulo di richiesta entro il 31 maggio.