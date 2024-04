È stata disposta la perizia psichiatrica per uno dei due imputati del processo sullo scandalo hot alla Caritas di Foggia. Nelle scorse ore il giudice ha disposto la perizia su colui che avrebbe avuto rapporti con l’ex direttore dell’ente.

Sono sottoposti a procedimento penale due 40enni foggiani, L.M. e A.D. accusati di avere estorto al sacerdote la somma di 11.500 euro (a fronte dei 20.000 richiesti), con la minaccia di diffondere alcuni video (girati all’insaputa del prelato), nei quali si vedeva il religioso in atteggiamenti sessuali con uno dei due.

Nelle scorse udienze, alcuni testimoni hanno confermato che L.M. mostrò loro il video con gli atti sessuali tra il sacerdote e A.D. e di essere rimasti scioccati, tanto da averne poi parlato con un altro prete locale. Quest’ultimo disse loro che intendeva informare della situazione, con una lettera anonima, sia il vescovo che Papa Francesco, cosa che in effetti fece, inviando la missiva (presente agli atti) il 4 gennaio 2018.

L.M., in quel periodo, avrebbe riferito ad entrambi i responsabili del Conventino di avere subito il furto del suo cellulare, dove erano conservati i video compromettenti, mentre era ricoverato per un intervento chirurgico in ospedale, ma non gli avrebbero creduto. Tuttavia, della vicenda ne sarebbero venuti a conoscenza in molti e numerose persone avrebbero visto i filmati. Uno di questi testimoni ha riferito che L.M. gli disse “se mando questi video alle Iene ed a Striscia la Notizia posso fare un sacco di soldi, ma non voglio fare una cosa del genere a don omissis, che mi ha sempre aiutato”.

Tra i testimoni citati dalla difesa figurano il comico Amedeo Grieco, il giornalista ex iena Pablo Trincia e l’ex vescovo di Foggia Vincenzo Pelvi. Dovrebbero essere ascoltati nella prossima udienza di luglio.