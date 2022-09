Apre l’aeroporto di Foggia ma “chiude” il turismo. Appello agli operatori: “Bisogna cambiare mentalità”

Tra i premiati al Festival dell’Acqua in corso a Manfredonia anche il presidente del Comitato Vola Gino Lisa, Sergio Venturino. Un riconoscimento che la Fondazione Re Manfredi ha voluto attribuire alla vigilia della riapertura dello scalo di Foggia. “Sono orgoglioso per il premio, ma sono felice che finalmente si ritornerà a volare dalla Capitanata, e questa volta non per scherzo. Il merito è di tutti, del Comitato, ma soprattutto della Regione Puglia, nelle persone del presidente Emiliano e del vicepresidente Piemontese. I foggiani devono finirla di essere sempre scettici, Devono smetterla di pensare che in questa terra mai nulla si può fare. Il foggiano è bravo solo a trovare il difetto o il problema, ma non è così. Sulla compagnia aerea ne hanno dette di tutto e di più, tutte falsità. Foggiani più ottimisti, vi prego”.

Il primo volo per Milano venerdì 30 settembre, in coincidenza con la chiusura di quasi tutte le strutture turistiche. Un problema? “Questo non è un problema di AdP o della Regione, è un problema nostro, del nostro territorio. Non facciamoci trovare impreparati. Agli operatori turistici del Gargano dico semplicemente di organizzarsi e di non chiudere tutto dal primo ottobre. Il Gargano deve cambiare: apriamo negozi di qualità, non baracche dove si vendono cineserie. Chi viene con l’aereo pretende qualità nei servizi, e non bada a spese”.