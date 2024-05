“Le lagune del Gargano stanno morendo. Non c’è più tempo da perdere. È fondamentale sbloccare in Regione i fondi della Provincia, istituendo un capitolo di bilancio dedicato agli ecosistemi di transizione pugliesi, soggetti a periodiche crisi distrofiche. Basta con questo lungo scaricabarile”. È l’ennesimo allarme lanciato dalla biologa marina e assessore del comune di Ischitella, Lucrezia Cilenti.

Nelle scorse ore, il consigliere regionale Napoleone Cera è stato il primo a raccogliere l’sos, e in una conferenza stampa è intervenuto sull’annosa questione. “Intanto – ha detto Cera – dobbiamo capire di chi è la vera competenza. Possibile che tra Regione, Provincia e Parco del Gargano, non si sa chi fa e cosa? La mia proposta di legge tende ad unificare in un solo consorzio i vari enti in modo che tutti potranno gestire il territorio delle lagune di Lesina e di Varano. Un sistema messo a serio rischio per la mancanza di manutenzione. Non c’è un ricambio delle acque e pertanto diminuisce l’attività di pesca”.