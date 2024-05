Dopo 15 anni di intensa attività amministrativa, Gianfilippo Mignogna non sarà più il sindaco di Biccari. Una sua scelta che motiverà domenica 12 maggio nel corso di un incontro pubblico. Al suo posto un altro giovane amministratore, sempre a lui vicino in questi anni: Antonio Beatrice, 43 anni, ingegnere. Sarà lui il candidato della lista civica “Biccari Più”. A sfidare Beatrice sarà Costantino Soccio, candidato sindaco della lista civica “Biccari per Tutti”. 48 anni nativo di San Nicandro Garganico, ma biccarese di adozione, Soccio è impiegato dell’Asl.