“Strada Regionale 1 cruciale per la provincia di Foggia”. Carfagna in Capitanata promuove “l’Agenda Draghi”

Tour in Capitanata per la ministra per il Sud Mara Carfagna, candidata in diversi collegi del Mezzogiorno in vista delle prossime elezioni politiche. Carfagna ha da poco concluso una conferenza a Lucera presso il Circolo Unione dove ha incontrato gli agricoltori del Foggiano alle prese con mille problemi. Ma la notizia che tutti aspettavano era l’annuncio del finanziamento per il completamento della Regionale 1, la “Pedesubappennica”.

“Abbiamo accolto con piacere la richiesta del presidente della Provincia, Nicola Gatta, deliberando la rimodulazione delle risorse disponibili, destinando circa 47 milioni 274mila euro alla realizzazione di questa importante arteria che collegherà i Monti Dauni al Gargano, e che si aggiungono così ai 50 milioni di euro, già assegnati attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione”.