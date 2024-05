Daria Cascarano, dirigente responsabile provinciale dipartimento Sicurezza, Legalità e Immigrazione Fratelli d’Italia Foggia, si è rivolta ai carabinieri dopo il concerto del primo maggio a Foggia. Cascarano ha presentato una denuncia in seguito alle frasi sessiste contro la premier Giorgia Meloni pronunciate dal rapper Gennarone sul palco di Parco San Felice.

“Prima della sua esibizione ha detto frasi orribili, ingiuriose e violente. Non ha parlato solo dello spettro del fascismo ma anche usato un epiteto pesante e brutto contro Meloni, la nostra premier. Ho sentito una profonda tristezza. Servivano scuse immediate, in quel momento. La giunta era lì. Sindaca e assessori sono invece intervenuti solo ora che la questione è esplosa a livello mediatico”, ha dichiarato Cascarano davanti alla caserma dei carabinieri.