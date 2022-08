Eccezionale scoperta alle Isole Tremiti, individuato raro esemplare di Nacchera spinosa

Individuato nell’AMP Isole Tremiti un esemplare di Pinna rudis, comunemente chiamata Nacchera spinosa e simile alla Pinna nobilis, vivo e in buono stato di salute. La notizia per molti potrebbe sembrare una notizia di poco conto, ma ricordiamo che le Pinne nobilis e le Pinne rudis sono da qualche anno completamente scomparse a causa di una epidemia che ne ha causato la moria in tutto il Mediterraneo.

“ Un’epidemia che dal 2016 si è estesa dalla costa meridionale della Spagna, per poi colpire Francia, Corsica, Sardegna e tutto l’arco del Tirreno, fino alle coste della Tunisia per arrivare poi nel 2018 nel Mare Adriatico. In meno di cinque anni l’epidemia ha portato alla completa estinzione delle Pinne nobilis e P. rudis nei nostri mari e purtroppo anche nel mare delle Isole Tremiti”, fanno sapere da Merlin Tremiti. Specie endemiche dei nostri mari, la Pinna nobilis e la Pinna rudis erano stati proprio oggetto di studio, monitoraggio e censimento nel 2018 del Laboratorio del Mare, con i biologi Arcangelo Acquafredda e Claudia Nanula , studio che aveva consentito di censire circa 400 esemplari presenti nell’AMP Isole Tremiti.