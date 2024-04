È il dottor Vittorio Triggiani il vicepresidente della sezione di Rodi Garganico della Lega Navale. L’elezione è stata comunicata dal presidente Michele Presutto.

Un riconoscimento che riflette l’impegno e la dedizione verso la promozione della cultura marittima e delle attività nautiche per il professionista del mondo farmaceutico con la passione del mare.

La Lega Navale di Rodi Garganico secondo gli esperti del settore si appresta a diventare la Lega Navale, ente pubblico autorizzato, più importante dell’Adriatico per la presenza delle vicinissime Isole Tremiti.

La Lega è un centro di business che condivide le passioni della nautica e che permette ai suoi associati di avere uno stile di vita elegante e pieno di valori.

Sarà Rodi, per via dell’assenza di un porto turistico alle Tremiti, ad avere dei cavitelli, che consentiranno di ormeggiare. Si prevede infatti un aumento considerevole del numero dei soci nei prossimi mesi.

Inoltre la Lega Navale a Rodi intende specializzarsi nella formazione dei giovanissimi e realizzare una scuola di canottaggio, una scuola di laser, le barche a vela per i bambini e con l’istituto nautico di Rodi sta lavorando per creare una scuola di skipper, dal momento che c’è carenza in Italia di skipper.

A breve sarà presentato anche l’accordo tra la Lega e Ferrovie del Gargano, che consentirà a tutti i bambini e le bambine del territorio di viaggiare di gratis sui treni per tenere corsi e attività nel porto del Comune garganico.