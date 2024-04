Sarà Foggia il prossimo sabato 4 maggio, nella suggestiva cornice di Piazza Cavour, ad aprire “Road to Battiti”, spin-off del “Radio Norba Cornetto Battiti Live” che quest’anno celebrerà la sua ventiduesima edizione e verrà trasmesso su Canale 5, rete ammiraglia del gruppo Mediaset.

“Road to Battiti” è il radio live show itinerante di Radio Norba, che attraverserà la Puglia in dieci tappe con ospiti di assoluto rilievo nel panorama pop italiano (attesi Angelina Mango, Mahmood, Elodie, Annalisa, Geolier, Emma, gli Articolo 31, Alessandra Amoroso, Irama, The Kolors).

In ogni tappa il radio live show inizierà alle 18, con dj e animatori di Radio Norba che intratterranno il pubblico con musica, divertimento e la partecipazione dell’artista ospite della tappa che sarà intervistato in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. E al termine del radio live show, intorno alle 21, l’attesa esibizione dell’artista per la ‘performance on the road’ che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del “Radio Norba Cornetto Battiti Live”.

L’accesso al “Road to Battiti” è gratuito, come tutti gli eventi di Radio Norba, fino naturalmente al raggiungimento delle capienze consentite.

“Un’importante opportunità di aggregazione, partecipazione e divertimento e una ulteriore vetrina per la nostra città, con la musica come filo conduttore ed elemento di coesione, condivisione e inclusione” per la sindaca Maria Aida Episcopo.

“Per i nostri giovani e per la nostra comunità un’ideale festa che celebra una primavera all’insegna della speranza e della consapevolezza, della voglia di immergersi in atmosfere ed emozioni stimolanti e pulsanti di vitalità. Una delle tante che intendiamo proporre, pienamente consapevoli che la cultura, la musica, l’arte e l’intrattenimento nelle loro molteplici sfumature, oltre che produrre una crescita collettiva, alimentano anche un considerevole indotto. Foggia saprà accogliere al meglio la colorata carovana di Radio Norba e del Road to Battiti” le parole dell’assessora alla Cultura Alice Amatore. Il nome dell’ospite della tappa foggiana verrà comunicato nei prossimi giorni.