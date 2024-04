L’aria di San Giovanni Rotondo attrattore turistico grazie a “Ariosa”, il festival in programma dal 19 al 21 aprile prossimi. La salubrità dell’aria di montagna, che nel 1916 spinse Padre Pio, affetto da problemi polmonari, a trasferirsi a San Giovanni Rotondo per gli effetti benefici riscontrati durante un breve soggiorno, ispira un progetto che esalta un elemento invisibile, ma vitale. Il festival è articolato in quattro aree tematiche: salute, sport e benessere; volo; arte; tesori nascosti.

L’aria è il comune denominatore delle molteplici attività di Ariosa: mongolfiere, droni, discipline olistiche per il benessere del corpo e dello spirito, birdwatching, una maratona, un convegno con l’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza dedicato alla ricerca sulle patologie polmonari, installazioni artistiche, performance musicali, osservazioni astronomiche. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Dogana, il sindaco Michele Crisetti e l’organizzatrice dell’evento, Ester Fracasso, hanno illustrato il programma.