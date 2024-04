“Le elezioni del prossimo giugno rappresentano un momento importantissimo per la nostra città, che può e deve ritornare a splendere grazie anche all’impegno unitario dei movimenti e delle forze politiche di centrosinistra”. Lo riporta una nota della coalizione “Insieme per Manfredonia”.

“La fallimentare esperienza di governo del centrodestra cittadino – continuano -, conclusasi in meno di due anni per l’esplosione di contrasti al proprio interno e con esiti che sono ancora al vaglio della magistratura inquirente, impone un deciso cambio di rotta. Noi di ‘Insieme per Manfredonia’ siamo pronti a fare la nostra parte e a farla fino in fondo, perché la nostra città merita un futuro diverso e, soprattutto, migliore, all’altezza delle sue enormi potenzialità. Per costruire insieme il futuro occorre saper guardare avanti con una visione comune, consapevoli però del cammino finora percorso”.

E ancora: “Abbiamo seriamente riflettuto e fatto tesoro anche degli errori commessi dal centrosinistra nella sua ultima esperienza di governo, conclusasi, prima ancora che con lo scioglimento per presunti rischi di infiltrazione mafiosa, per il venir meno del sostegno delle stesse forze politiche che lo avevano costituito, all’esito di una crisi politico-amministrativa protrattasi a lungo. Pertanto, abbiamo avviato un percorso di rinnovamento fondato su una nuova classe dirigente e soprattutto su nuovi metodi di fare politica rispetto a quelli che hanno caratterizzato il passato. Riteniamo che la vera discontinuità passi attraverso la partecipazione diretta di donne e di uomini mossi da autentica passione politica e in grado di contribuire fattivamente alla rinascita della città, che vanno valutati per le loro idee ed il loro impegno. Favoriremo, pertanto, la candidatura di quanti in concreto mostrano prese di distanza dalla mala politica e sincero impegno perché si affermino la legalità, l’onestà, la trasparenza e la competenza nell’attività politico-amministrativa”.

Poi concludono: “Questo processo di autentico rinnovamento ci ha portato a condividere con sincera convinzione e senza riserve la scelta di Domenico La Marca come candidato sindaco, che saprà farsi garante di questo cambiamento e, soprattutto, diventare artefice di una nuova e diversa stagione politica, rinnovata nei metodi e nelle persone. È tempo di porre l’accento sul futuro, per noi e per la nostra comunità”.

La coalizione “Insieme per Manfredonia” è composta da La Marca Sindaco, Con Manfredonia, Manfredonia Civica, Molo 21, Partito Democratico, Progetto Popolare e Verdi.