In attesa dei grandi eventi sportivi con i mondiali di motonautica e di motosurf, il porto turistico di Rodi Garganico ospita iniziative musicali e di spettacolo. La piazza del “Viva” tutte le domeniche al tramonto diventa una grande pista da ballo con “La Primavera del Porto di Rodi”.

“Spesso dalle nostre parti si parla di destagionalizzazione, ma si parla e basta, noi – spiega l’ideatore ed organizzatore dell’evento. Giancarlo Vigilante – ci crediamo e attraverso queste iniziative cerchiamo davvero di dare un senso alla destagionalizzazione. Qui ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. Per me è una grande sfida a me stesso. Ho rinunciato al lavoro sicuro in altre parti d’Italia perché credo nel mio paese”. Intanto ci si organizza per i prossimi lunghi ponti di fine aprile e inizio maggio. “Intanto siamo qui tutte le domeniche, e in vista del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, avremo ospiti importanti come Samuele Sartini e Fabrizia Santarelli il 25 aprile e Albertino il 1° maggio quando tornerà anche il Samsara Beach. E poi il 2 giugno avremo ospiti dj internazionali. Nel frattempo godiamoci le domeniche del Viva”.