Sul Gargano tornano gli stranieri: “Si rivedono baby boomers da Germania, Francia e Olanda”

Sul Gargano tornano gli stranieri, soprattutto tedeschi, francesi e olandesi, ma si assiste al ritorno dei baby boomers, i nati negli anni sessanta i quali frequentavano Peschici e il Gargano da ragazzi quando venivano in vacanza nei nostri campeggi. “L’Italia – ci racconta Carlo Losito dell’Agenzia Immobiliare Agitur di Peschici – è un Paese sempre più a trazione over 60, ed è questa la fascia di età che sta caratterizzando la nuova frontiera delle vacanze. Questa gente sta tornando a Peschici e acquista case nel centro storico, soprattutto nella zona panoramica che si affaccia sul mare. E le numerose richieste di case stanno facendo lievitare i prezzi che si sono attestati sui 2000 euro al metro quadro. Intravedo segnali positivi per il futuro grazie al ritorno degli stranieri”.

“Ora bisogna puntare sulla qualità del turismo – aggiunge Stefano Pupillo – ritornando ai vecchi tempi quando Peschici era davvero la perla del turismo garganico. Dobbiamo tornare a selezionare i turisti, offrendo più servizi di qualità e soprattutto professionalità che in più di una circostanza qui a Peschici ultimamente manca”.

