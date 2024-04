Primi turisti sul Gargano nonostante le incerte condizioni meteo. Il lungo ponte del 25 aprile è il primo banco di prova in vista delle prossime vacanze estive. Ristoranti e agriturismi quasi tutti pieni e frequentati da gente del posto, mentre al mare si sono visti soprattutto turisti stranieri. Con largo anticipo sono partite le prime navi dal Gargano alla volta delle Isole Tremiti. Da Peschici è salpata la nave Princess Five, l’ammiraglia della flotta Navi Tremiti. A bordo gruppi di escursionisti provenienti da Emilia Romagna e Toscana.

“Il Gargano in questo periodo è straordinario, molto più bello del solito. Poca gente e panorami mozzafiato. Le Tremiti ancora più belle, un mare limpidissimo, ottima accoglienza e clima gradevole. Peccato che l’acqua del mare è ancora freddina e non abbiamo potuto fare il bagno”. Altre navi partiranno sempre da Peschici nei prossimi giorni, a cavallo del ponte del 1° maggio. In seguito le corse da e per l’arcipelago delle Tremiti anche da Vieste, Rodi e Manfredonia. “Abbiamo anticipato i collegamenti rispetto agli anni scorsi perché vogliamo dare un senso alla destagionalizzazione”.