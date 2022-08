Malamovida a Peschici? Titolari locali replicano alle critiche: “Ci si diverte senza disagi”

Da Peschici non tarda ad arrivare la risposta a quanti in questi giorni si stanno lamentando della movida nel centro storico. Ad alzare la voce e a fare chiarezza sono i titolari dei locali notturni ubicati nel caratteristico borgo della città garganica. “Finiamola con queste accuse. Non è affatto vero quello che alcuni residenti o turisti del centro storico affermano. La musica serve ad accogliere la gente che nei limiti si diverte e trascorre le vacanze. Vogliamo fare turismo e poi critichiamo le iniziative commerciali?”.

A parlare sono i gestori di un locale di tendenza che durante l’estate è molto frequentato da turisti e gente del posto. “Per l’ennesima volta ribadiamo che qui non c’è nulla di strano, non ci sono risse e nessun tipo di problema. La gente è alla ricerca del divertimento. Basta tutta questa cattiveria nei confronti di Peschici, non se lo merita. Respingiamo con forza tutte le accuse che ci vengono rivolte. Qui non ci sono mai state risse o atti violenti. Finiamola di paragonare la vita notturna di una tranquilla località turistica come Peschici alla mala movida. Qui la gente viene col sorriso e se ne va col sorriso”.