Un morto ed un ferito grave in un incidente stradale lungo la Statale 16, all’altezza di San Severo. È avvenuto in serata: la vittima è un ragazzo africano che era in bici. Ferito gravemente un automobilista, trasportato con l’elisoccorso a San Giovanni Rotondo. Coinvolta una seconda auto, anche se la dinamica è in corso di ricostruzione. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polstrada. (fonte norbaonline)