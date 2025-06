Il circolo di Forza Italia di Manfredonia interviene duramente sulla crisi che sta colpendo il comparto della pesca, puntando il dito contro quella che definisce una “strumentalizzazione politica indegna” da parte di esponenti vicini all’area dei Verdi. Secondo gli azzurri, alcune recenti dichiarazioni che attribuirebbero al governo nazionale le responsabilità delle difficoltà vissute dalla marineria locale sarebbero “prive di fondamento”.

Nella nota diffusa dal partito si fa riferimento alla legge cosiddetta “Salvamare”, sottolineando come i suoi decreti attuativi non abbiano alcuna incidenza sulla vicenda che ha generato malcontento tra i pescatori. Per Forza Italia, le cause reali andrebbero cercate altrove: da un lato nelle “visioni ecologiste” sposate proprio dai Verdi, dall’altro nella mancata realizzazione delle infrastrutture necessarie a rendere pienamente operativo il porto cittadino, carenze che – si legge – sarebbero imputabili ad amministrazioni locali del passato, delle quali alcuni attuali esponenti ambientalisti avrebbero fatto parte.

Un affondo anche nei confronti dell’amministrazione in carica guidata da Domenico La Marca, accusata di non aver espresso finora alcuna posizione pubblica in merito alla vicenda. “A differenza loro – si legge ancora – noi siamo concretamente al fianco dei pescatori, da sempre”.

Il comunicato si chiude con la promessa di “totale sostegno” da parte di Forza Italia, che assicura l’impegno del partito a ogni livello istituzionale per supportare le istanze della marineria manfredoniana.