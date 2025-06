In occasione del 2 giugno, Pietro Venneri, segretario regionale della Cisal Puglia, ha voluto lanciare un messaggio di riflessione e augurio, richiamando i principi fondativi della Repubblica Italiana e il ruolo centrale dei lavoratori nella piena attuazione della democrazia.

“La Festa della Repubblica – ricorda Venneri – non è una semplice ricorrenza ma il simbolo di un passaggio storico decisivo: settantanove anni fa l’Italia scelse la Repubblica, gettando le basi per i diritti, la Costituzione e le libertà di cui oggi beneficiamo”. Da quell’atto collettivo – ha sottolineato il segretario – è scaturita una responsabilità morale che ancora oggi interpella le coscienze, chiedendo coerenza, memoria e impegno quotidiano.

Tra i valori richiamati da Venneri ci sono la giustizia sociale, l’uguaglianza, la solidarietà e la partecipazione, indicati come principi imprescindibili per il progresso di una società equa. “In tempi di trasformazioni complesse – ha aggiunto – è fondamentale che le istituzioni e le forze sociali si uniscano per rimettere al centro la dignità della persona e il lavoro come strumento di emancipazione e coesione”.

La Cisal Puglia, in questa cornice, ribadisce il proprio impegno concreto nella tutela dei diritti dei lavoratori e nella promozione del benessere collettivo, considerati elementi inscindibili per dare piena attuazione ai valori repubblicani.

Concludendo, Venneri ha rivolto un augurio a tutti i cittadini pugliesi: “Che il ricordo del 2 giugno 1946 possa rinnovare in ciascuno fiducia ed energia, alimentando il senso di appartenenza e la speranza nel futuro della nostra Nazione”.