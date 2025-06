Parla il Foggia. L’amministratore giudiziario del club, Vincenzo Vito Chionna, l’amministratore e legale rappresentante in carica Michele Bitetto e il socio unico della controllante Cn Holding s.r.l., Nicola Canonico hanno convocato una conferenza stampa per domani, martedì 3 giugno 2025, alle ore 12.00, a Bari, presso lo Studio Polis Avvocati di via Arcivescovo Vaccaro 45. Sarà occasione per illustrare il provvedimento di amministrazione giudiziaria ex art. 34 CAM reso dal Tribunale di Bari, con le prospettive dell’attività di impresa sportiva.

Azioni di bonifica

Un controllo profondo, sistematico, meticoloso. È quanto ha disposto la Sezione III del Tribunale di Bari nei confronti del neo amministratore giudiziario della società sportiva Calcio Foggia 1920, a seguito del provvedimento di commissariamento legato all’inchiesta per minacce mafiose ai danni del presidente Nicola Canonico. Le direttive impartite dai giudici delineano un intervento penetrante all’interno del club rossonero, mirato a verificare, correggere e prevenire ogni rischio di infiltrazione o condizionamento criminale.

L’amministratore giudiziario, secondo quanto stabilito dal tribunale, dovrà immettersi nel possesso dell’azienda e affiancare l’attuale governance, con la possibilità di proporne la sostituzione al termine di una prima fase di osservazione e valutazione. La presenza all’interno della società dovrà essere costante, con accessi ripetuti per incontri, riunioni e attività di confronto, da documentare in report e verbali.

Il compito include anche la verifica del modello organizzativo aziendale, della gestione dei rapporti con gli organi di controllo e di vigilanza, e l’analisi puntuale delle procedure legate a appalti, subappalti, rapporti con clienti, fornitori e personale, con possibilità di rilasciare nulla osta per la risoluzione o stipula di nuovi contratti, secondo quanto previsto dalla normativa antimafia.