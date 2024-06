Torna a scorrere il sangue sul Gargano. Questo pomeriggio a Mattinata è stato ucciso Bartolo Notarangelo, 36 anni, originario di Vieste. La vittima è stata ammazzata a colpi di fucile in località Tagliata, non lontano dall’ultimo omicidio avvenuto in zona, quello di Bartolomeo La Pomarda. Sul posto varie pattuglie dei carabinieri.

Notarangelo era imparentato con i “Baffino”, nota famiglia criminale mattinatese. Da qualche anno, però, Antonio e Andrea Quitadamo, detti appunto “Baffino”, collaborano con la giustizia. Notarangelo era cognato di Andrea “Baffino”, il più giovane dei fratelli.

Sempre la vittima era inoltre parente di Angelo Notarangelo detto “Cintaridd”, boss di Vieste ucciso nel 2015, omicidio che scatenò la guerra tra gli scissionisti dei clan Raduano e Iannoli-Perna. Di recente l’ex boss Marco Raduano, pentito di mafia dal marzo scorso, si è auto accusato della morte di “Cintaridd”.