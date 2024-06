Rese basse ma ottima qualità. La campagna cerealicola se nei campi in prossimità del mare e nel Tavoliere è iniziata e terminata con netto anticipo, sulle colline del Foggiano deve ancora iniziare, si spera con risultati migliori rispetto alla pianura. Il primo bilancio di questa annata caratterizzata da caldo anomalo fuori stagione e conseguente siccità, lo traccia il presidente di Confcooperative Puglia, Giorgio Mercuri. “Previsioni rispettate. Le rese sono basse, addirittura in alcune zone della Capitanata non si è andati oltre la tonnellata ad ettaro, altre aree 2 tonnellate. Troppo poco per quelli che sono i nostri standard. L’unica cosa buona è che il grano è di ottima qualità, un grano ricco di proteine e con un peso specifico alto”. Poco grano significa aumentare le importazioni dall’estero. “Purtroppo si, dobbiamo solo controllare che il prodotto che arriva in Italia sia di qualità”.