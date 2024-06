Non ha gradito la multa che gli agenti della polizia locale gli avevano comminato per aver lasciato l’auto in divieto e li ha minacciati e insultati. Per questo, un uomo di 54 anni di San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese, è stato arrestato e processato per direttissima questa mattina in tribunale a Foggia. Secondo quanto emerso, sabato sera mentre c’era un concerto in piazza l’uomo ha lasciato l’auto in una strada in cui era stati sistemati dei divieti di sosta per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e rendere sicuro lo svolgimento dello spettacolo.

Gli agenti hanno così compilato un verbale e il 54enne, che ha precedenti per maltrattamenti in famiglia, non ha gradito. Prima ha insultato gli agenti, poi li ha minacciati e quando è arrivato nel comando è stato protagonista di una colluttazione. I vigili sono riusciti a calmarlo e ad arrestarlo per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. Questa mattina il processo che si è concluso con una condanna a sei mesi di reclusione con pena sospesa.