Ascoli Satriano (FG) è in lutto per la tragica perdita di Davide Michelino Moccia, infermiere del pronto soccorso di Modena, morto a 59 anni in un incidente stradale avvenuto il 30 maggio a Sasso Marconi, nel Bolognese. Allo stesso modo è in lutto San Marco in Lamis (FG) per la perdita improvvisa, dopo breve malattia, di Franco Tenace, 54 anni. Ambedue lavoravano nell’emergenza-urgenza. Il primo era iscritto all’OPI modenese, il secondo all’OPI dauna.

Moccia, alla guida della sua Citroen C4 Picasso, ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il guardrail e poi contro una Suzuki Vitara che sopraggiungeva in direzione opposta. L’incidente ha provocato gravi ferite anche a uno dei suoi figli, di 8 anni, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna.

Il tragico evento ha scosso profondamente la comunità e i colleghi di Moccia, che era un membro stimato e operativo da anni presso il Pronto Soccorso di Modena. La dottoressa Orsi, coordinatrice del PS, ha espresso il dolore e il cordoglio del reparto, già colpito recentemente dalla scomparsa di Franco Tenace, un altro infermiere del 118, morto a 54 anni dopo una breve malattia.

I funerali di Davide Michelino Moccia si terranno martedì 4 giugno presso la Cattedrale di Ascoli Satriano alle 16:00. La salma si trova attualmente presso l’obitorio dell’ospedale Maggiore di Bologna. Nel frattempo, colleghi e amici si sono riuniti per un momento di raccoglimento in onore di Moccia, ricordato come una figura fondamentale nel loro team.

La comunità continua a piangere queste perdite devastanti, commemorando la dedizione e il servizio degli infermieri scomparsi, il cui impegno ha lasciato un segno indelebile nei cuori di molti.

(fonte: Assocarenews)