“Il Movimento 5 Stelle Foggia annuncia con soddisfazione e determinazione la finalizzazione del procedimento amministrativo relativo all’annosa questione del prolungamento e urbanizzazione di Via Almirante, la strada fantasma”. Così in una nota dei pentastellati foggiani.

“L’impulso per sbloccare l’iter, impantanato da oltre 10 anni – ricordano -, è arrivato nella 6^ Commissione Territorio, di cui sono parte attiva i consiglieri pentastellati Giovanni Quarato (presidente) e Francesco Strippoli, che ha dato il via libera all’approvazione del progetto definitivo e dichiarato la pubblica utilità dell’opera, rilevando e superando le tante lungaggini nonché storture del passato che hanno determinato la decadenza del vincolo urbanistico e l’aggravio delle tante criticità dell’area in questione.

Il parere favorevole alla Delibera è stato votato a maggioranza di 5 voti favorevoli, 2 astenuti ed 1 assente e con celerità il testo verrà discusso ed approvato nel prossimo Consiglio Comunale convocato per la giornata di martedì 28/05/2024.

Quarato ha commentato: “L’urbanizzazione di Via Almirante ed il suo collegamento con Via Parini rappresenta un’opera di viabilità locale ed implementazione di servizi essenziali che sin dall’insediamento della nuova amministrazione abbiamo raccomandato come prioritaria. Una questione già approfondita e seguita con apprensione dal M5S nella scorsa consigliatura, ai tempi dai banchi dell’opposizione. A riguardo mi sento di ricordare l’impegno dell’ex consigliere Giuseppe Fatigato che tanto si è prodigato per i cittadini di quell’area”.

A ruota Strippoli: “I condomini della zona sanno che ho scritto inchieste e diversi articoli su questa triste vicenda, una delle più emblematiche e disdicevoli eredità del passato. Una via che è da sempre uno sterrato fatto di crateri lunari, cumuli di rifiuti a perdita d’occhio, fango, polveri e buio pesto la sera per la totale assenza di illuminazione pubblica. Una condizione ghettizzante e disumanizzante. Si vive in un costante senso di pericolo furti, aggressioni, incendi, animali randagi, sversamenti di rifiuti ed assenza di sicurezza. Questa autentica odissea ha avuto anche dei momenti di importante riscatto civico per i residenti, non essendosi questi ultimi mai arresi e avendo vinto uno storico ricorso al Tar contro l’inerzia della pubblica amministrazione. Ora serviva segnare un cambio di passo a livello amministrativo ed è a loro che ci ispiriamo per portare a termine questa battaglia e trasformare quelle denunce mediatiche in impulso politico e rispetto dei diritti”.

I pentastellati fanno sapere che “l’obiettivo di queste opere di urbanizzazione sono di realizzare non solo il manto stradale ed i marciapiedi ma anche i collegamenti con le reti fognarie, illuminazione pubblica ed aree verdi, migliorando sensibilmente l’area, rendendola pienamente fruibile e sicura. Il gruppo consiliare del M5S Foggia continuerà a impegnarsi affinché l’intero progetto rispetti gli standard qualitativi e le normative vigenti, e si farà il possibile per mantenere un dialogo costante con la cittadinanza, per assicurare che ogni voce venga ascoltata e presa in considerazione”.