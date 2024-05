Il commissario regionale di Forza Italia Puglia, Mauro D’Attis ha nominato “Raffaele Di Mauro di Foggia nuovo responsabile regionale del settore organizzazione di Forza Italia e Giandomenico Marroccoli di Altamura nuovo responsabile del settore Enti Locali”. D’Attis si dice certo che entrambi “faranno un gran lavoro per il nostro partito e per la comunità. Opereranno, rispettivamente, in stretta collaborazione anche con il responsabile nazionale organizzazione Francesco Battistoni e con il responsabile nazionale Enti Locali Maurizio Gasparri“.

“Sono due consiglieri comunali di esperienza – conclude – competenti e seri e con un radicato consenso nei loro territori. Perciò, abbiamo due persone capaci, con un elettorato storico alle spalle ed uno standing di assoluta qualità. A loro vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutto il partito”. (Ansa)