“Ascolta una storia, racconta una storia”. Si chiama così il progetto di telefonia sociale che rientra nel progetto memoria, coesione, futuro lanciato da Auser territoriale e Spi Cgil Foggia finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del bando Puglia capitale sociale 3.0 volto al contrasto della solitudine.

“Questo servizio – spiegano gli organizzatori – ispirato da un’idea di un bibliotecario spagnolo prevede sessioni di lettura telefonica della durata di 15 minuti, durante le quali gli anziani possono scegliere il tipo di lettura che desiderano ascoltare o condividere le proprie storie, diventando così memoria vivente. L’obiettivo è ridurre le distanze sociali, soprattutto in tempi di post-pandemia, rompendo il muro della solitudine e valorizzando la dignità delle persone anziane. Per sostenere questo servizio, l’Auser territoriale, in collaborazione con il sindacato pensionati della Cgil, offre un corso di formazione per volontari (iscritti e non all’associazione) interessati a partecipare e ad offrire il loro apporto al servizio. Il corso della durata di 12 ore suddivise in sei lezioni inizierà il 3 giugno e si terrà nei circoli Auser di Foggia e San Severo. Il programma mira a garantire che i volontari siano ben preparati per offrire supporto con sensibilità, rispetto e cortesia, contribuendo a migliorare la qualità della vita degli anziani nella comunità”. (Ansa)