Venerdì 24 Maggio alle ore 21, in Piazza Giordano a Foggia, il consigliere comunale Antonio De Sabato, è lieto di annunciare un importante incontro pubblico con Michele Santoro, promotore della lista “Pace Terra Dignità”.

Durante l’evento, Santoro interverrà sui temi dell’attualità politica, esprimendo le ragioni del dissenso dalla logica bellicista e promuovendo nuove politiche di pace finalizzate alla spesa sociale, all’occupazione e al lavoro.

L’incontro rappresenterà un momento di confronto aperto con la cittadinanza, durante il quale Michele Santoro presenterà il progetto politico della lista “Pace Terra Dignità”. Sarà un’occasione per discutere di temi cruciali per il futuro del paese e per ascoltare le proposte per un’Europa più giusta e solidale. “Insieme a lui – afferma De Sabato -, ribadiremo il nostro No alla guerra e chiederemo un cessate il fuoco immediato in ucraina e Palestina”.

Interverrà inoltre Rita Capaccio, candidata alla prossima competizione elettorale per le europee, esperta di politiche agricole. “L’evento è aperto a tutti, e l’intera cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per ascoltare e discutere insieme a Michele Santoro, condividere visioni e programmi per una politica al servizio dei cittadini. Un vero appello alla società civile pacifica”, conclude De Sabato, tra i promotori dell’incontro insieme alla Capaccio. “Per non snobbare o ignorare le prossime elezioni europee”.