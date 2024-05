Nicola Gatta, attuale sindaco di Candela e già presidente della Provincia di Foggia, è stato nominato consigliere del ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e per il Pnrr Raffaele Fitto, esperto della Strategia Nazionale per le Aree interne (SNAI).

Gatta in passato è stato anche rappresentante dell’Unione delle Province d’Italia al Tavolo di Settore dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza insediato dal Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale. Un riconoscimento importante per chi come il sindaco di Candela da anni si batte per lo sviluppo delle Aree Interne dei Monti Dauni e per estinguere il gap infrastrutturale del Sud.