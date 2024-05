“Disabilità, Autonomia e Inclusione. Un diritto costituzionale oggi raggiungibile” è il titolo del convegno nazionale organizzato dall’associazione di promozione sociale “Amici di San Pio” di San Giovanni Rotondo, presieduta da Serafino Graziano Leuzzi, e tenutosi nella città di Padre Pio. Assente la ministra Locatelli, il dibattito non ha avuto interlocutori istituzionali, se non gli amministratori locali e i vertici di Casa Sollievo della Sofferenza.

Tra i relatori del convegno il presidente nazionale della Federazione Italiana per il superamento dell’handicap (Fish), Vincenzo Falabella. “Chiediamo la completa autonomia sociale per ottenere la patente speciale che per noi è di vitale importanza”. “Continuiamo a rivendicare i nostri diritti – ha spiegato il presidente della Fish, Falabella -, siamo sulla strada giusta ma c’è ancora tanto da lottare. Abbiamo sottoscritto un accordo con Unasca per cercare di sburocratizzare il sistema amministrativo per il conseguimento della patente di guida attraverso il diritto alla mobilità”.