Viaggiare di notte da Milano a Lecce su un Frecciarossa o spostarsi da Bolzano al capoluogo salentino in orario notturno sfruttando un Intercity. Oppure scegliere di partire da Lecce o Bari per raggiungere Reggio Calabria. Sono solo alcune della novità della summer experience che Trenitalia ha messo a punto per la Puglia a partire dal mese prossimo. Da giugno infatti, circoleranno nel weekend due nuovi Frecciarossa: il Milano-Lecce con partenza alle 22:45 e arrivo alle 7:57, e il Lecce-Milano con partenza alle 21:05 e arrivo alle 7:35.

Le due nuove offerte si sommano ai Frecciarossa da e per Milano, Torino, Venezia, Padova e Bologna, che in estate effettueranno fermate anche a Monopoli, Fasano e Ostuni. Sempre dal prossimo giugno circoleranno tutti i giorni l’Intercity Milano-Lecce e il Bari-Milano. Il venerdì e il sabato invece, partirà il Lecce-Bolzano, mentre il sabato e la domenica circolerà nella tratta inversa. Nelle prossime settimane è previsto che due Intercity viaggino da Reggio Calabria a Lecce e viceversa, mentre da luglio ci saranno il Reggio Calabria-Bari e il Bari – Reggio Calabria.

Gli Intercity che corrono sulla Adriatica, si fermeranno a Polignano a Mare. Sempre da giugno tornano il Monopoli beach link, che permette con la collaborazione dei bus Miccolis Lentini, di raggiungere le principali spiagge da Monopoli fino a Capitolo, e i link da e per Foggia (Vieste link e San Giovanni Rotondo link) in collaborazione con Cotrap. Si rinnovano anche i collegamenti treno+bus, in collaborazione con Ferrovie del Sud Est. Da Lecce partiranno il Porto Cesareo link e Otranto link oltre a nuovi collegamenti in treno per Gallipoli. Sono previsti poi collegamenti in treno, da giugno a fine agosto, sulla linea Foggia – Manfredonia.

“La summer experience di Trenitalia ci consente di offrire un modello di eccellenza unico, grazie a migliaia di treni e bus che ogni giorno muovono milioni di persone”, dichiara Stefano Cuzzilla, presidente di Trenitalia. “Le previsioni per il 2024 indicano una crescita ulteriore per tutte le divisioni di business e in particolare per il segmento turismo. Guardiamo all’estate con entusiasmo”, conclude Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. (Ansa)