Si è disputata domenica 19 maggio a Taranto la gara di Karate Campionati Regionali Esordienti Fijlkam che ha visto la partecipazione degli atleti più bravi della Puglia, tutti con lo stesso obiettivo: salire sul podio.

Per Foggia c’era il Team Ciminiello G.S.Fiamme Cremisi Bersaglieri nella specialità Kumite (combattimento a contatto controllato) con Angelica Camerino, medaglia d’argento e vice campionessa regionale, Francesco Vittozzi, bronzo e Roberta Buonfiglio medaglia d’argento Trofeo Coni. I tre atleti si sono qualificati per la finale nazionale dei Campionati Italiani dell’1 e 2 giugno al Centro Olimpico Fijlkam Lido di Ostia Roma. Peccato per Michele Tricarico che si è fermato all’undicesimo posto non riuscendo a centrare l’obiettivo.

I ragazzi sono stati seguiti dai coach e maestri, Cesare Ciminiello, Alessia Ciminiello e Mario Ciminiello, orgogliosi del lavoro svolto: “Si sono dimostrati all’altezza di una competizione impegnativa. Ora è tempo di festeggiare ma riprenderemo subito ad allenarci per i prossimi appuntamenti”.