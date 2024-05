L’Unica Canusium Basket in serie B. La squadra allenata dal manfredoniano Giampio Ciociola dopo aver vinto le prime due gare della finale playoff, espugna anche il Palasassi di Matera e con pieno merito approda in serie B. Una cavalcata entusiasmante, ricca di soddisfazioni che ha visto la società canosina del presidente Andrea D’Amico e del ds Gianluca Monacis (anche lui di Manfredonia) primeggiare ovunque.

Un roster fortissimo composto da giocatori che hanno sempre dato il massimo arrivando in finale ad affrontare Matera e batterla per ben tre volte. Un plauso va ai vari Floreani, Migliori, Murolo, Ordine, Romano, Pallara, Mansi, Acosta, D’Amico, Bcciol, Diatlov e Di Giulio. Ma il grande trascinatore, lo stratega del successo è lui, Giampio Ciociola. “Il merito è tutto dei ragazzi – afferma a caldo coach Ciociola -, un bel gruppo, una grande società. Abbiamo fatto un lavoro straordinario, non siamo partiti con i favori del pronostico, siamo stati grandi. Una vittoria – aggiunge Ciociola con le lacrime agli occhi – che dedico a mia madre e a mio padre”.