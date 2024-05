“Sono due giorni di festa per Foggia. Non per tutti, gli operatori ecologici hanno lavorato incessantemente per ripulire la città ed evitare scene di degrado urbano”. Lo scrive l’assessora all’Ambiente, Lucia Aprile dopo l’esibizione di Geolier in Piazza Cavour e il Festival del Nerd in via Lanza, evento previsto anche oggi con concerto finale di Cristina D’Avena in Piazza Giordano.

“La perfezione non è di questo mondo, ma insieme possiamo mantenere la nostra città pulita anche con 15.000 persone in piazza”, scrive Aprile postando le foto degli operatori al lavoro e delle strade pulite.

Nel frattempo i social brulicano di immagini della serata con Geolier. È virale la foto dall’alto di Piazza Cavour stracolma di gente. Tra i foggiani regna l’entusiasmo per l’esito della serata, senza intoppi nonostante l’importante afflusso di pubblico. Qualche lamentela per l’acustica non eccelsa e solite critiche di alcuni nei confronti dell’artista che, come tanti rapper, è ancora bersaglio di attacchi gratuiti ricolmi di pregiudizio.

Ma i social sono anche il regno della retorica, in questo caso si sprecano le frasi sulla città bella e viva e sul senso di comunità. Un percorso che andrebbe costruito con azioni concrete e collettive, durature. Il senso di comunità non può consumarsi nel tempo di una canzone o di una partita di calcio.