Nonostante il meteo non sia stato dei migliori sul Gargano si sono visti i primi turisti, soprattutto stranieri che evidentemente continuano a preferire i cosiddetti periodi “spalla” per trascorrere qualche giorno di vacanza. I lunghi ponti del 25 aprile e del 1 maggio sono trascorsi bene e anche questa volta hanno rappresentato un buon banco di prova in vista delle imminenti vacanze estive.

“Numeri importanti – ha detto il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti – in città per essere ancora aprile si è vista tanta gente”. Turisti giunti anche in aereo? “Si, afferma l’imprenditrice turistica, Vittoria Vescera -, soprattutto durante i weekend”.

Diversamente il sindaco Nobiletti. “Sull’aeroporto di Foggia dobbiamo aprire una riflessione con Aeroporti di Puglia perchè ritengo sia necessario istituire un tavolo con i nostri operatori e con gli amministratori locali e scrivere una strategia seria. Non basta il volo da e per Milano (per l’estate ci sarà di nuovo il volo per Torino, ndr). Il Gargano ha bisogno di voli internazionali. In questo momento vedo AdP fermo al palo, non vedo nemmeno volontà a voler interloquire con le amministrazioni più importanti del Gargano. Giorni fa c’è stata una riunione a Foggia senza invitare i comuni garganici. Con tutto il rispetto per Foggia, ma questa gente deve sapere che Vieste rappresenta la prima destinazione turistica della Puglia e forse del centro sud Italia. Ripeto, va bene il volo da Milano, ma ci aspettiamo di più”.