“Dopo un… lungo viaggio sta per tornare il ‘Viaggiatore'”. Lo rende noto il Rotary Club di Foggia tramite il presidente Giancarlo Ciuffreda. “Il Rotary Club Foggia ringrazia l’amministrazione comunale per aver concesso l’autorizzazione alla installazione della nuova statua detta ‘Il ritorno a casa’ realizzata dal maestro Leonardo Scarinzi. Si ringrazia in maniera particolare la sindaca Maria Aida Episcopo, l’assessora Alice Amatore, il consigliere comunale Giovanni Quarato e l’amico Fabrizio Baia per il supporto. L’installazione avverrà nel prossimo mese di giugno. I dettagli verranno forniti nei prossimi giorni”.

Così Quarato sui social: “Un ringraziamento al Rotary Club di Foggia ed al presidente Giancarlo Ciuffreda per aver curato e finanziato il ritorno del Viaggiatore, è un importante contributo per la nostra città”.