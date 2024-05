Proseguono le giornate a tema di impegno sociale e civile rivolte all’utenza della Comunità “ArtLabor” di Foggia. Questa volta si è tenuto il corso BLSD non sanitario, finalizzato ad acquisire abilità pratiche per la rianimazione cardio-polmonare e defibrillazione precoce in condizioni di assoluta sicurezza per se stessi, per la persona soccorsa e per le altre persone presenti.

Il corso è stato svolto presso la sede dalla dottoressa Giuliana Cocuzzi del Pronto Soccorso di Foggia coadiuvata dai volontari soccorritori dell’associazione Misericordia di Orta Nova Chiara, Edward e Giovanni.

Ad accogliere gli operatori sanitari sono stati il dirigente Fernando Porcelli, gli psicoterapeuti Anna Marone, Valentina Cocuzzi e Paolo d’Antuono e gli operatori Angelo De Meo e Donatello Summa.

“Vi è stata una buona partecipazione sia del personale che degli ospiti, che sono stati coinvolti in dimostrazioni ed esercitazioni pratiche, e hanno potuto comprendere meglio le tecniche anche attraverso la proiezione di slide tramite le quali hanno conosciuto le nozioni e le manovre che servono per salvare, in sicurezza, una vita umana. È stata una mattinata molto proficua grazie a alla notevole esperienza e alla disponibilità dell’equipe sanitaria nostra ospite.

La nostra direttrice Rita Frigerio, a nome di tutta la Comunità Artlabor, esprime nei confronti della dottoressa Giuliana Cocuzzi e dei volontari intervenuti, il suo più sentito ringraziamento per questa utile e importante giornata formativa, certa che ne seguiranno altre e proseguendo nell’impegno di generare e consolidare collaborazioni a carattere sociale e sanitario con varie altre strutture del territorio”.