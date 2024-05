Piazza Cavour stracolma per la breve esibizione foggiana di Geolier, rapper napoletano idolo dei più giovani. In tantissimi hanno affollato il centro della città per la tappa di “Road to Battiti” che ha visto il cantante protagonista prima in piazza Italia per le interviste di Radio Norba e poi, appunto, davanti alla fontana del Sele.

“Un fiume di ragazze e ragazzi, e i loro genitori, provenienti anche dalle province limitrofe, ha invaso dal pomeriggio il centro della città per ammirare dal vivo l’idolo di una generazione che vuole affermarsi e riscattarsi attraverso i sacrifici senza scorciatoie, e non ha paura di dichiarare i propri sentimenti – scrive la pagina social del Comune di Foggia -. Geolier non ha deluso le aspettative, e ha regalato un’emozione collettiva che ricorderemo a lungo. E le immagini che verranno trasmesse tra qualche mese su Canale 5 per Battiti Live offriranno il volto più bello della nostra città”.

La sindaca Maria Aida Episcopo: “Foggia, questa sera sei bellissima! Grazie di cuore a Geolier, che ha confermato di essere una persona di una umiltà ed empatia disarmanti, oltre che un artista straordinario capace di arrivare dritto al cuore. E grazie, infinitamente grazie alle persone che oggi hanno riempito Foggia di vita e ne hanno colto l’anima più vera. Sono orgogliosa di essere la sindaca di questa comunità”.