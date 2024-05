“Il van dell’ASP Castriota e Corroppoli è stato rubato”. Lo rende noto la stessa azienda che ha sede a Chieuti. “È il mezzo usato dai nostri operatori per consentire, quotidianamente, ai ragazzi disabili che frequentano il nostro centro di Poggio Imperiale di arrivarci partendo da casa e di fare ritorno a casa in piena sicurezza. Lo hanno rubato a Foggia, in piazza Pavoncelli, di fronte al centro di igiene della ASL dov’era parcheggiato in attesa di essere portato in officina per effettuare il tagliando”.

“Sinceramente – commenta Vittorio Presutto dell’asp -, non so se essere più arrabbiato o più addolorato. Addolorato per quei ragazzi di Chieuti, Poggio Imperiale e Serracapriola che non hanno la possibilità di raggiungere autonomamente il centro e saranno costretti a rimanere confinati in casa invece di partecipare alle attività educative e di svago che riempiono le loro giornate. Arrabbiato con i ladri che hanno provocato un considerevole danno economico all’ente. Sono episodi come questo che alimentano il senso di smarrimento e sfiducia nelle famiglie che già vivono condizioni di fragilità e in chi opera al servizio della comunità”.