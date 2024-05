Questa mattina Anas ha consegnato all’impresa esecutrice “R.T.I Vittadello S.p.A. – Di Vincenzo Dino &Co s.p.a., Paving Technology s.r.l.” i lavori per l’adeguamento della strada statale 16 “Adriatica” nel tratto compreso tra i comuni di San Severo e Foggia, un progetto fortemente voluto dalle istituzioni locali presenti sul posto.

L’intervento riguarda il miglioramento delle condizioni di sicurezza e dei livelli di servizio della statale Adriatica tra il km 651,000 (allaccio tangenziale di S. Severo) e il km 670,500 (allaccio con la tangenziale di Foggia) per uno sviluppo complessivo di circa 22,5 km. Il progetto prevede l’adeguamento alla categoria C1 della sede stradale, la realizzazione delle banchine, la messa in opera delle barriere di sicurezza e l’ottimizzazione delle condotte idrauliche. Di seguito, si procederà alla realizzazione delle viabilità di servizio e delle complanari che avranno la finalità di servire gli accessi privati e di assorbire il traffico “lento” costituito da mezzi agricoli e pesanti.

Il completamento è previsto in tre anni, per un costo netto di 119 milioni di euro. Per il momento il progetto non prevede il raddoppio della strada. “Ogni progetto che viene realizzato – ha spiegato Francesca Maranchelli di Anas Puglia – deve sostenere un’analisi costi-benefici, e questo tipo di intervento non avrebbe superato questo scoglio, anche se è uno dei tratti con più incidenti mortali. Ma non dipende solo dalla mortalità il rapporto costi-benefici”. A Maranchelli abbiamo chiesto lumi anche sulla messa in sicurezza del tratto Foggia-Cerignola. Risposta? “Su questo non posso dirle nulla”. Tuttavia Anas Puglia ha confermato i lavori imminenti sulla tangenziale di Foggia e sulla SS 89 Garganica, tratto Amendola-Manfredonia, e sul tratto della SSV del Gargano tra Vico e Vieste.

Tornando sulla SS 16 Foggia- San Severo, sia il sindaco Francesco Miglio che l’assessore regionale, Raffaele Piemontese, invitano Anas Autostrade per l’Italia di addivenire in tempi brevi ad una convenzione che consenta ai cittadini di Foggia e San Severo di transitare gratuitamente il tratto autostradale della A14 tra le due località interessate per tutta la durata dei lavori. “Questa già è una strada pericolosa, figuriamoci con i cantieri aperti. Temiamo il peggio”.

Alla consegna sono intervenuti: il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, la sindaca di Foggia Maria Aida Tatiana Episcopo, il sindaco di San Severo Francesco Miglio, e la responsabile Nuove Opere Anas Puglia Francesca Maria Marranchelli. Il commissario straordinario e responsabile della Struttura Territoriale Anas Puglia, Vincenzo Marzi, era a Roma dal ministro Salvini.