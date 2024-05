“Emiliano troppo impegnato? Andrà Antimafia a Bari a casa sorella boss”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri sul tira e molla tra governatore pugliese e commissione parlamentare antimafia.

“Credo che Emiliano abbia molti impegni. Un giorno va a trovare la sorella del boss, un altro giorno fa un comizio con un prete che dice che Piantedosi è un criminale, un altro giorno deve ascoltare le notizie sui propri collaboratori che così si dimettono prima di essere arrestati e così via. Insomma Emiliano ha troppo da fare per perdere tempo con la Commissione Antimafia. Ripropongo di ribaltare le questioni e di cambiare la procedura. Andiamo noi a Bari ed ascoltiamo Emiliano nella casa della sorella del boss. In un ambiente familiare si sentirà più protetto e finalmente ci si potrà incontrare”.

Nelle scorse ore, Emiliano e la presidente dell’Antimafia Chiara Colosimo si sono resi protagonisti di un botta e risposta a suon di lettere. Colosimo gli ha ricordato che “l’Antimafia ha modalità giudiziarie”. Poi ha affermato che a suo parere il governatore “non è disponibile ad essere audito”. Emiliano, dal canto suo, ha insistito sulle impegni politici e sui suoi doveri istituzionali come la partecipazione alla Conferenza delle regioni che si svolgerà il 2 maggio, proprio il giorno indicato dalla commissione parlamentare per l’audizione.