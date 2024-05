La polizia ha arrestato e portato in carcere una persona a Canosa di Puglia nella Bat ritenuta responsabile dell’ideazione ed esecuzione dell’omicidio del fisioterapista 63enne Mauro Di Giacomo, ucciso a colpi di pistola la sera di lunedì 18 dicembre nel parcheggio a pochi passi dalla sua abitazione di via Tauro, nel quartiere Poggiofranco di Bari. I dettagli verranno resi noti in una conferenza stampa alle 10.30 in procura di Bari.

Secondo le prime informazioni, l’arrestato, con piccoli precedenti penali, ha 60 anni. Avrebbe avuto alcuni dissidi con la vittima che sarebbero sfociati nel delitto. Si tende quindi ad escludere la pista di una vendetta legata a un tradimento o a una relazione sentimentale. Le indagini sono state coordinate dalla procura di Bari. (Ansa)