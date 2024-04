Vittoria importante, la 13^ stagionale, per il Foggia che interrompe la serie negativa e fa suo il derby appulo lucano battendo 3-0 il Potenza. Primo tempo a ritmi bassi e senza emozioni, ma con il Foggia che la sblocca nei secondi di recupero con un guizzo di Salines che sugli sviluppi di un angolo di testa batte Alastra e consente ai rossoneri di andare al riposo in vantaggio.

La ripresa inizia in salita per il Potenza che dopo appena quattro minuti perde Schiattarella, espulso per aver commesso fallo ai danni di Vezzoni. Anche il secondo tempo è avaro di occasioni degne di nota, fino al 22’ quando Rolando sfiora il palo alla sinistra di Alastra.

È il preludio che arriva pochi minuti dopo con Gagliano alla sua quarta rete stagionale. Ci prova anche Vezzoni che va vicino al tris con un diagonale pericoloso. Il terzo gol arriva al 95’ grazie ad Antonacci. Con il successo di oggi e in attesa delle partite di domani il Foggia aggancia al 9° posto il Crotone e spera ancora in un posto playoff. Il Latina è a -3.