“La Fontana del Sele è uno dei simboli della nostra città, e non solo perché sfondo di cartoline e immagini che da cento anni hanno accompagnato Foggia e i foggiani in ogni parte del mondo. È rimasta intatta nella terribile estate del 1943, è stata testimone silenziosa di macerie e distruzione prima, di ricostruzione e speranza poi. Per questo la ricorrenza del centenario è ancora più significativa, e abbiamo ritenuto doveroso celebrarla degnamente, anche se con un calendario posticipato per la concomitante celebrazione della Madonna dei Sette Veli, con una serie di eventi mirati e variegati di grande impatto e interesse”.

La sindaca Maria Aida Episcopo così apre idealmente i festeggiamenti per il centenario della Fontana del Sele. Sono state organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Regione Puglia e l’Acquedotto Pugliese iniziative che verranno illustrate nei prossimi giorni, ed è stata ripristinata la piena funzionalità dello zampillo centrale, dopo gli interventi resi necessari dallo stato degli impianti idraulici ed elettrici.